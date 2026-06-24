Festival Lumière 2026 : le Village Cinéma s’installera au Grand Hôtel-Dieu

Le Festival Lumière change de dimension pour son édition 2026.

Les organisateurs annoncent que le traditionnel Village Cinéma prendra pour la première fois ses quartiers à la Grand Hôtel-Dieu, au sein de la Cité de l’Hôtel-Dieu, grâce au soutien de la Métropole de Lyon.

Installé dans ce site patrimonial emblématique du centre-ville, entièrement réhabilité en 2019, le Village Cinéma occupera près de 2 000 m².

Pensé comme un lieu de vie autant que comme un espace culturel, il accueillera un café, un restaurant, un bar, une librairie ainsi qu’un marché consacré aux DVD et aux œuvres cinématographiques.

Des rencontres, expositions et événements dédiés au septième art y seront également organisés tout au long du festival.

Un lieu stratégique pour les professionnels

Le Village Cinéma deviendra aussi le point de rencontre du Marché du Film Classique, qui réunit chaque année distributeurs, ayants droit, exploitants et spécialistes du patrimoine cinématographique. La presse internationale présente à Lyon pendant le festival y disposera également d’un espace privilégié.

Situé à proximité immédiate des hôtels et des principales salles de projection du centre-ville, le site sera accessible gratuitement à tous les visiteurs.

Si le Village Cinéma migre vers la Presqu’île, l’Institut Lumière conservera son rôle central dans l’événement.

Les projections et animations continueront d’investir le Hangar du Premier-Film, la Villa Lumière, la librairie, la galerie ainsi que la célèbre rue du Premier-Film dans le 8e arrondissement. Les organisateurs promettent d’ailleurs une nouvelle manière d’animer cet espace historique.

Chaque année, le Festival Lumière investit une cinquantaine de lieux répartis dans l’agglomération lyonnaise et accueille plus de 160 000 spectateurs.

L’édition 2026 se déroulera du 10 au 18 octobre, quelques semaines après l’annonce que les frères Joel Coen et Ethan Coen recevront le prochain Prix Lumière.