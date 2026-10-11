Festival Lumière : les frères Coen et près de 180 classiques à l’affiche à Lyon

Le cinéma de patrimoine occupe les écrans lyonnais pendant neuf jours. Le Festival Lumière, qui a débuté samedi 10 octobre, propose près de 180 classiques répartis en quelque 450 séances à Lyon et dans plusieurs communes de la métropole, jusqu’au 18 octobre.

La soirée d’ouverture prévoyait la projection d’Une journée particulière, d’Ettore Scola, après le discours de Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière et créateur du festival en 2009.

Le Prix Lumière pour Joel et Ethan Coen

Le rendez-vous majeur de cette édition aura lieu vendredi 16 octobre, avec la remise du Prix Lumière aux frères Coen. Cette distinction récompense l’ensemble d’une œuvre et son lien avec l’histoire du cinéma. Les deux réalisateurs américains rejoindront un palmarès où figurent notamment Martin Scorsese, Catherine Deneuve et Isabelle Huppert.

De Fargo à The Big Lebowski, en passant par No Country for Old Men, leur cinéma mêle humour noir, situations absurdes et suspense. Leur filmographie traverse le polar, la comédie et le western, avec notamment quatre Oscars pour No Country for Old Men et une Palme d’or pour Barton Fink.

Des rencontres au-delà des projections

La programmation associe films, dont certains restaurés, rétrospectives, hommages, expositions et master classes.

Elle permet de retrouver des œuvres venues du monde entier et d’échanger avec des personnalités du cinéma.

Parmi les invités annoncés figurent Zhang Ziyi, Tsui Hark, Claude Lelouch, Abel Ferrara, Costa-Gavras, Wim Wenders, Agnès Jaoui, Nadine Labaki, Bérénice Béjo et Irène Jacob.