Une superstar à la LDLC Arena : Lady Gaga place Décines sur une carte

Elle maîtrise le piano dès l’âge de quatre ans, mais c’est dans les nuits de Manhattan et le bouillonnement underground qu’elle forge son identité : performances électriques, costumes choc, provocations calculées.

Au-delà du phénomène scintillant, Lady Gaga est aussi une artiste caméléon. Elle passe du dance-pop éclatant à la pop rock introspective sur l’album Born This Way (2011) ; des collaborations jazz avec Tony Bennett (Cheek to Cheek, 2014) à la bande-son bouleversante de A Star Is Born (2018) où sa voix fragile et puissante s’impose.

Son art visuel n’est pas un simple emballage : il est le prolongement de son discours. Les costumes outranciers (souvenez-vous de la fameuse robe en viande) ne sont pas que des accessoires, mais des déclarations. Elle parle du corps, de la norme, de l’identité, de la liberté. Sur scène, Lady Gaga impose une présence rare : performance théâtrale, décor cinématographique, émotions à vif.

En un clin d’œil, elle réinvente ses propres repères, traverse les genres, bouleverse les attentes. Pour le public, ce n’est pas seulement un concert : c’est une expérience.

Infos

Les 13 et 14 novembre à 20h.

LDLC Arena, Décines. Complet.