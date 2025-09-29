Orelsan programme une date à Lyon en 2026 pour sa tournée inédite

Le rappeur Orelsan a annoncé une tournée pour l'année 2026. Et il a déjà coché une date à Lyon puisqu'il se produira à la LDLC Arena le 26 février prochain.

"On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises ", promet l'interprète de Basique et Tout va bien. Difficile d'en savoir plus pour le moment, mais ce sera "un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu".

La billetterie ouvrira ce mardi 30 septembre à 10h sur son site.

A noter que Lyon est assez mal servie avec une unique date à Décines... Orelsan prévoit trois dates à Caen, deux à Nantes, Lille, Bruxelles et 10 à l'Accor Arena de Paris !

Dans un autre style, le rappeur sera à l'affiche du très attendu et mystérieux film Yoroï, en salles le 29 octobre.