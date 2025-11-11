Vitaa  à la LDLC Arena : emblème d’une génération

On se dit tout, pas vrai ? En 2012, je faisais une série d'articles sur "Ces Lyonnais dont on n'a plus de nouvelle".

Cinq ans déjà que Vitaa avait sorti son album solo À fleur de toi, six qu'elle avait cartonné avec Diam's sur Confessions nocturnes. Tant de chanteuses des années 2000 n'ont jamais tenu la distance. Et Vitaa semblait prendre la même voie que les Jena Lee, Sheryfa Luna ou autre Leslie.

Contactée, sa maison de disques avait gentiment décliné, annonçant le retour prochain de la Lyonnaise… Dire qu'on les a crus et qu'on s'attendait à un succès de cette envergure serait mentir.

Car en 2013, avec le faiseur de tubes Gims, Vitaa revenait sur le devant de la scène avec Game Over. Un clip qui culmine aujourd'hui à 191 millions de vues ! Dans une carrière, le talent ne fait pas tout. La résilience, la détermination, la chance sont aussi des ingrédients pour lesquels il ne faut pas hésiter à avoir la main lourde. Et Vitaa a suivi la recette à la lettre. En résulte une carrière en plusieurs étapes, avec des hauts très haut, et des bas qu'on a déjà oubliés.

Les mauvaises langues diront que la chanteuse fonctionne mieux en duo. Certes, ses plus grands titres se reposent évidemment sur Diam's, Gims, Jul, Claudio Capéo ou Slimane, son compagnon de route pendant quatre années prolifiques en titres marquants comme Je te le donne.

Mais Charlotte Gonin s'impose par elle-même, d'autant plus sur scène. Il faut la voir en concert pour le croire, quand la foule adulte redevient ado pour reprendre ses titres, véritables emblèmes d'une génération.

Paul Ésteban



Infos

Le 15 novembre à 20h.

LDLC Arena, Décines. De 49 à 79 €.