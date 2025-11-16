Ahmed Sylla à la LDLC Arena : plié…de rire

Le titre de son spectacle évoque le pliage : métaphore des choix, des échecs, des joies et des peines qui façonnent une vie. Révélé par l’émission On n’demande qu’à en rire, le Nantais est aujourd’hui l’un des humoristes les plus populaires de sa génération.

Après le succès de Avec un grand A, et ses escapades plus ou moins marquantes sur grand écran, il revient sur scène avec une création plus personnelle mêlant humour, émotion et improvisation.

L’artiste nantais y explore les multiples facettes de son identité et son parcours, entre rires francs et moments de tendresse, confirmant son talent de showman complet et sincère.



Infos

Origami

Le 20 novembre à 20h.

LDLC Arena, Décines. De 43 à 63 €.