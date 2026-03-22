L'Opéra de Lyon dévoile une saison 2026-2027 ambitieuse entre grandes œuvres, créations et festival autour de la voix

L’Opéra national de Lyon a levé le voile sur sa saison 2026-2027 ce samedi. Une programmation dense et engagée, portée par le directeur général et artistique Richard Brunel, qui entend faire de la scène lyonnaise un lieu de création, de partage et de réflexion.

Avec plus de 350 levers de rideau et plus de 1000 événements annoncés, l’institution confirme son statut de pôle majeur du spectacle vivant en France, mêlant opéra, danse, concerts et projets transdisciplinaires.

C’est autour d’un mot d’ordre fort que s’articule cette nouvelle saison : la joie. Un choix assumé par Richard Brunel, qui revendique une vision artistique ancrée dans son époque. Le directeur affirme ainsi la volonté de faire de la joie "une force de résistance", capable de rassembler et de répondre aux tensions contemporaines.

Cette ligne directrice traverse toute la programmation, entre œuvres lyriques, créations contemporaines et projets participatifs, avec l’ambition de "faire ensemble" et de replacer l’expérience collective au cœur du spectacle vivant.

Côté opéra, la saison explore un autre thème central : celui de la transformation. Les œuvres choisies interrogent les bouleversements individuels et collectifs.

Parmi les temps forts :

• L’Amour des trois oranges de Prokofiev en ouverture à l’automne 2026

• La Fille de Madame Angot pour les fêtes de fin d’année

• Peer Gynt en janvier 2027

• Nuit de mai de Rimski-Korsakov au printemps 2027

Autant de productions où "le réel se fissure" et où les personnages traversent des mutations profondes, souligne la direction artistique.

Un festival 2027 dédié à la voix

Moment fort de la saison : le festival printanier 2027, baptisé "Donner de la voix".

Pensé comme un rendez-vous élargi à l’échelle de la métropole, il associera plusieurs institutions culturelles lyonnaises, dont les Célestins ou le TNP de Villeurbanne. L’objectif : explorer toutes les formes de la voix, de l’opéra au théâtre musical en passant par les performances et installations.

À l’affiche notamment :

• Salomé de Richard Strauss

• Lucrèce Borgia de Donizetti

• Le Voyage d’hiver de Schubert

• ou encore Zylan ne chantera plus, une œuvre contemporaine abordant l’homophobie

Le festival entend "faire vibrer nos voix ensemble" et créer un dialogue entre artistes, œuvres et publics.

Une danse entre héritage et création

La danse occupe également une place importante, avec une saison qui convoque de grandes figures chorégraphiques comme Lucinda Childs, Mats Ek ou Anne Teresa De Keersmaeker.

Le Ballet de l’Opéra de Lyon poursuit ainsi son exploration des écritures contemporaines, tout en affirmant un lien fort avec l’histoire de la danse. Et ainsi "construire l’avenir" tout en dialoguant avec les grands répertoires.

Avec près de 306 000 spectateurs, visiteurs et participants lors de la saison précédente, l’Opéra de Lyon confirme son attractivité. Et vise toujours plus haut la prochaine fois.