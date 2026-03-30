Théâtre

Min el Djazaïr : les ombres d’Alger au Théâtre de la Renaissance

Min el Djazaïr : les ombres d’Alger au Théâtre de la Renaissance
DR Julie Boillot-Savarin

Une boutique marseillaise qui ferme, une nuit qui s’étire, et les souvenirs qui reviennent par vagues.

Min el Djazaïr suit Babeth, rattrapée par l’Algérie des années 50 : la plage, la Casbah, les étoffes et surtout les silences des anciens. À travers deux sœurs, la compagnie Hékau tisse un récit d’exil où l’intime rejoint le politique.

Théâtre d’ombres, vidéos et musique électro-acoustique composent un paysage fragile, traversé de percussions arabes et de chants. Les silhouettes manipulées à vue semblent flotter entre deux rives, comme ces identités sommées de choisir un camp.

Un spectacle délicat, qui murmure plutôt qu’il n’assène, et laisse longtemps vibrer la question : que garde-t-on de son enfance quand tout a basculé ?

Infos
Min el Djazaïr
Le 2 avril à 19h
Théâtre de la Renaissance, Oullins. De 6 à 30 euros.

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Théâtre de la Renaissance

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