Les Enfants du Levant : la mémoire en chant à Oullins

Celle d’enfants envoyés en 1861 au bagne de Sainte-Anne, sur l’île du Levant, loin des regards. Sur une partition d’Isabelle Aboulker, la musique épouse le souffle des vagues, les cris étouffés, et surtout cette énergie vitale qui traverse les jeunes interprètes. La mise en scène de Pauline Laidet refuse le pathos et privilégie une approche sensible, presque frontale.

Ici, pas de reconstitution figée, mais une parole qui circule, qui s’incarne dans un chœur d’enfants soudé, oscillant entre fragilité et révolte. Car au cœur du récit, il y a cette tentative de résistance : préserver sa dignité quand tout concourt à l’effacer.

L’histoire ne se tait jamais tout à fait.

Infos

Les Enfants du Levant

Du 27 au 30 mai à 15h, 16h ou 19h.

Théâtre de la Renaissance, Oullins. De 6 à 30 €. Dès 8 ans.