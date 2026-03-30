Lyon : Patrice Leconte recrute des spectateurs pour le tournage de son prochain film à l’Institut Lumière

Une opportunité rare pour les cinéphiles lyonnais, invités à incarner leur propre rôle : celui de spectateurs. Le tournage se déroulera dans la salle du Hangar du Premier-Film, lieu emblématique du cinéma lyonnais.

La séquence met en scène une projection à laquelle Patrice Leconte serait invité à présenter l’un de ses films. Pour donner vie à cette scène, la production fait appel au public.

Les participants seront ainsi intégrés directement au décor, dans une configuration très proche d’une véritable séance.

Une soirée gratuite… et un tournage inclus

L’événement est ouvert à tous, gratuitement, sur réservation.

Le programme de la soirée prévoit :

• 19h : accueil du public sous le Hangar

• 19h30 : installation dans la salle

• tournage de la scène (environ une heure)

• 20h30 : projection du film Tandem, présenté par le réalisateur

Un dispositif qui permet d’assister à un tournage tout en profitant d’une séance de cinéma.

Comme pour toute apparition à l’écran, les participants devront accepter une cession de droit à l’image. Concrètement, cela signifie autoriser l’utilisation de leur image et de leur voix dans le film et ses supports de promotion, sans rémunération.

À Lyon, ce tournage offre une immersion rare dans les coulisses du cinéma. L’occasion, le temps d’une soirée, de passer de l’autre côté de l’écran… sans quitter la salle.