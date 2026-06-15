47 000 visiteurs : le Lyon Street Food Festival signe une édition record pour ses 10 ans

Le Lyon Street Food Festival a soufflé ses dix bougies avec succès.

Dans un communiqué diffusé ce 15 juin, les organisateurs annoncent avoir accueilli 47 000 visiteurs lors de cette édition anniversaire, organisée du 11 au 14 juin aux Grandes Locos, à La Mulatière. Une fréquentation présentée comme l’une des plus fortes de l’histoire du festival.

Les organisateurs mettent en avant une nouvelle implantation du site, pensée pour améliorer la circulation et l’expérience des festivaliers.

Selon eux, cette reconfiguration a permis une gestion plus fluide des flux, des temps d’attente maîtrisés et des espaces jugés plus lisibles et accessibles, favorisant une fréquentation répartie sur l’ensemble du site.

Le festival estime ainsi avoir trouvé un meilleur équilibre entre offre proposée et affluence, tout en conservant une expérience présentée comme immersive.

Gastronomie, musique et culture au cœur du rendez-vous

Fidèle à son ADN, le Lyon Street Food Festival revendique un triptyque “Food – Culture – Musique” pleinement incarné cette année.

Parmi les animations les plus suivies, les organisateurs citent la scène de catch, le Comedy Club, l’Urban Stage, les ateliers participatifs, qui ont affiché complet et les concerts, avec un moment fort autour du groupe Pony Pony Run Run, dont la prestation aurait rassemblé une foule record devant la scène principale.

Les organisateurs insistent aussi sur la diversité des profils présents : familles, étudiants, groupes d’amis, amateurs de gastronomie ou de musique.

Dans le communiqué, Émeric Richard se félicite d’une édition qui aurait pleinement concrétisé l’ambition de “rassembler autour d’une même table”, dix ans après la création du festival.