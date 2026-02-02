Gaviota : Buen aire aux Célestins

Avec Gaviota, l’argentin Guillermo Cacace ne monte pas La Mouette, il en propose sa version, intime et politique, née entre pandémie mondiale et secousses argentines contemporaines.

Autour d’une table, des actrices hispanophones incarnent Nina, Arkadina, Trigorine ou Macha, partagent un verre, grignotent, relisent des notes, tandis que le public est convié au cœur du jeu.

Dans cet espace resserré, la langue du dramaturge russe Anton Tchekhov révèle sa portée universelle : le mal de vivre, le désir d’art, l’amour qui échappe.

De Buenos Aires à Moscou, la mélancolie circule intacte, profondément émouvante. On fait son nid, en attendant l'accalmie pour prendre le large.



Infos

Gaviota

Du 4 au 8 février à 16h30, 19h30 ou 20h.

Théâtre des Célestins, Lyon 2.

De 5 à 29 euros.