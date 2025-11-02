Iphigénie à Splott, une tragédie moderne au Radiant

Gary Owen transpose l'héroïne grecque dans une banlieue de Cardiff, au Pays de Galles. Rongée par le chômage et la pauvreté, rien ne semble pouvoir changer cette misère bien installée. Effie (Gwendoline Gauthier) raconte au public son quotidien, sa lutte contre l’alcoolisme, le chômage et les difficultés sociales.

Entre son combat permanent, ses désillusions, elle devient le symbole d’une population qui vit dans l’ombre et l'indifférence. Mise en scène par Georges Lini, Iphigénie à Splott a valu à sa comédienne de recevoir le prix Maeterlinck de la meilleure interprétation.



Infos

Iphigénie à Splott

Le 4 novembre à 20h30.

Le Radiant, Caluire.

36 €.