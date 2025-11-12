Styleto, une Lyonnaise pour conquérir le Radiant

On la connaissait d’abord comme influenceuse : née Laure Gonnet à Lyon, elle crée sa chaîne de vidéos lifestyle "Style Tonic" en 2013 et y partage modes, routines et tranches de vie. Mais derrière les filtres et les vlogs, se cachait un désir plus intime : chanter, écrire, se raconter autrement.

La bascule se fait progressivement : d’abord des reprises, comme celle de “Gaffe aux autres”, qui la propulsent sur la scène musicale indépendante. Puis viennent ses propres morceaux : "Se casser", "Trop bonnes", "Dans la moyenne"... Des titres qui traitent d’amour, de doutes, des attentes qu’on a (ou qu’on se crée). Et puis 2024 : "Faut que tu m’aimes", un single qui marque un cran symbolique : l’heure de la reconnaissance, mais aussi de l’exposition de soi, sans artifice.

La musique de Styleto mêle pop française dansante et moments suspendus. Ce sont les paroles d’une fille qui a grandi à l’écran et qui, désormais, veut être entendue : avec humour, sincérité, sans faux-semblants. Elle parle de jugements, de banalité, de perfection qu’on croit devoir atteindre. Elle avoue ses fragilités et les transforme en hymnes pour “ceux qui ne rentrent pas forcément dans le moule”.

Styleto est l’un de ces visages nouveaux de la scène pop francophone. C'est une artiste qui arrive avec ses propres règles, prête à faire tomber les barrières entre “influenceuse” et “chanteuse”, entre “vie numérique” et “musique vraie”.

Infos

Le 14 novembre à 20h.

Radiant-Bellevue, Caluire. 35 €.