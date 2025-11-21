Enrico Macias au Radiant, une folle espérance !

La folle espérance!, son nouveau spectacle, définit très bien l’état d’esprit dans lequel le chanteur se trouve. Celui qui a rythmé les soirées depuis des décennies, ne compte pas dire adieu à la scène.

Lorsque, en pleine guerre d’Algérie, son beau-père est assassiné en 1961 et que Macias quitte l’Algérie pour la France, il compose à bord du bateau le poignant "Adieu mon pays", devenu symbole d’un exil et d’une identité en mouvement. À Paris, il transforme sa douleur et son attachement à deux rives, la Méditerranée et la France métropolitaine, en chanson. Le mélange de pop française, de rythmes orientaux et de mélodie universelle lui permet de franchir les frontières.

Parmi ses tubes immortels : "Les filles de mon pays", "Les gens du nord", "L’Oriental", autant de chansons qui parlent à la nostalgie, à l’amour, à la rencontre des cultures. Au-delà de la musique, Enrico Macias porte un message : celui de la paix, de l’exil assumé, de la fraternité. En 1997, il est désigné "Ambassadeur de paix pour la Défense des enfants" par l’United Nations.

On ne vient pas uniquement entendre des chansons : on vient entendre une vie, un chemin, une voix qui réunit. Le chant marocain-algérien, le français populaire et le souffle universel s’y croisent. On se retrouve à écouter la Méditerranée chanter en français, à sentir le voyage entre Constantina et Paris, la joie, la tristesse, l’espoir. Pour quiconque veut toucher du doigt ce que peut être une chanson comme pont entre les peuples, la scène d’Enrico Macias reste un moment à part.

Infos

Le 25 novembre à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire. 65 €.