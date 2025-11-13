Lettres d’excuses : Déclaration épistolaire au Radiant

Il obtient son premier César en 1989 pour le second rôle dans La Lectrice et poursuit une foisonnante carrière de comédien et d’acteur. Désormais âgé de 79 ans, le cinéaste a une riche existence derrière lui, si bien qu’il a choisi d’écrire ses Lettres d’excuses.

Née d’un désir épistolaire envers les personnes que Patrick Chesnais aime ou qu’il a aimées, la pièce démontre toutes les subtilités des sentiments humains. Utilisant un genre aussi intime que spectaculaire, l'interprète de Paul de Marseul dans Tu seras mon fils passe du burlesque au tragique.



Infos

Lettres d’excuses

Le 16 novembre à 16h.

Le Radiant, Caluire.

40 €.