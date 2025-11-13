Théâtre

Lettres d’excuses : Déclaration épistolaire au Radiant

Lettres d’excuses : Déclaration épistolaire au Radiant
DR

Voué à une prometteuse carrière de footballeur, Patrick Chesnais a pourtant vu sa carrière prendre un virage à 360 degrés en intégrant le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.

Il obtient son premier César en 1989 pour le second rôle dans La Lectrice et poursuit une foisonnante carrière de comédien et d’acteur. Désormais âgé de 79 ans, le cinéaste a une riche existence derrière lui, si bien qu’il a choisi d’écrire ses Lettres d’excuses.

Née d’un désir épistolaire envers les personnes que Patrick Chesnais aime ou qu’il a aimées, la pièce démontre toutes les subtilités des sentiments humains. Utilisant un genre aussi intime que spectaculaire, l'interprète de Paul de Marseul dans Tu seras mon fils passe du burlesque au tragique.
 
Infos 

Lettres d’excuses
Le 16 novembre à 16h.
Le Radiant, Caluire.
40 €.

X

Tags :

Radiant-Bellevue

Sur le même sujet

31/10/2025 à 21:42 - Styleto, une Lyonnaise pour conquérir le Radiant

31/10/2025 à 18:56 - N.Ormes ou comment interroger notre rapport à l’équilibre et à l’égalité