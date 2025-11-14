Darling, allons écouter les Poetic Lover ce soir...

Les Poetic Lover ont marqué toute une génération.

Mais Poetic Lover ne se contente pas de réchauffer les cœurs : ils travaillent avec des auteurs tantôt hip-hop, tantôt variété. En 1998, la collaboration avec Carole Fredericks sur "Personne ne saurait", signé par Jean‑Jacques Goldman et Jacques Veneruso, montre leur ambition de dépasser les frontières strictes du R’n’B pour toucher un public plus large.

Leur deuxième album, Conquête, sorti en 2000, marque un tournant moins fécond en termes de succès, et le groupe se met en pause peu après.

Aujourd’hui, Poetic Lover revient sous les projecteurs. Une tournée annoncée pour 2025, des concerts qui plongent le public dans une nostalgie douce, sans rien perdre de leur élégance vocale et de leur groove R’n’B d’antan.

C’est un voyage entre le velours d’une voix masculine posée sur un refrain limpide, et l’écho des années 90 qui résonne encore. Que vous soyez fan depuis toujours ou que vous veniez par pure curiosité, préparez-vous à revivre quelques minutes suspendues, où le rythme ralentit… juste le temps de prendre le temps.

Infos

Le 17 novembre à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire. 60 €.