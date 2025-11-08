Et la foule criait encore... Jérémy Nadeau sur scène au Radiant

Ancien athlète spécialiste du triple saut et du 200 mètres, qui a acquis une notoriété certaine sur Youtube avec son sketch sur La Bagarre, Jérémy Nadeau aime les défis. Avec son premier spectacle, il souhaite relever l’un des plus importants de sa carrière : celui de passer de la caméra à la scène, un exercice souvent redouté tant il est périlleux.

Il aborde sa bataille constante entre son cœur et son cerveau pour devenir une meilleure personne, sa vision du courage, mais aussi que sa mère pense qu’il prend de la coke. Un personnage aux facettes aussi nombreuses que les histoires qu’il a à raconter.

Ça tombe bien, il adore partager ses aventures.



Infos

Beaucoup trop

Le 12 novembre à 20h30.

Le Radiant, Caluire.

34 €.