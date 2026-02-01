Lorna Shore à Lyon : le metal extrême à son point de fusion

Depuis plusieurs années, le groupe américain s’est imposé comme l’une des forces majeures du deathcore contemporain, porté par une écriture toujours plus dense et une ambition sonore démesurée.

A la Halle Tony-Garnier, Lorna Shore promet une déflagration totale, fidèle à sa réputation scénique.

Formé dans le New Jersey, le groupe a connu une ascension spectaculaire depuis l’arrivée du chanteur Will Ramos en 2021. Son registre vocal extrême (growls abyssaux, cris stridents, techniques gutturales poussées à leurs limites) est rapidement devenu une signature, largement saluée dans la presse spécialisée et sur les scènes internationales. Les albums Immortal (2020) puis Pain Remains (2022) ont marqué un tournant, combinant la brutalité du deathcore avec une orchestration symphonique assumée.

En 2026, cette esthétique atteint un nouveau sommet avec I Feel The Everblack Festering Within Me, album qui prolonge cette volonté de jouer "en grand". Blast beats incessants, guitares massives, nappes orchestrales et structures épiques transforment chaque morceau en fresque sombre et cathartique. Lorna Shore y explore des thèmes récurrents (effondrement, colère, perte) sans jamais sacrifier la puissance brute qui fait l’essence du genre.

Sur scène, le groupe ne se contente pas d’exécuter ses morceaux : il les projette comme une onde de choc. Synchronisation millimétrée, intensité physique constante, communion frontale avec le public — les concerts de Lorna Shore sont pensés comme des expériences totales, où la violence sonore devient un exutoire collectif.

À Lyon, cette date s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de metal extrême, mais aussi comme la démonstration d’un genre qui continue de se réinventer sans renier sa radicalité.

Infos

Le 4 février à 18h.

Halle Tony-Garnier, Lyon 7.

59,80 euros