Elodie Poux déploie ses ailes à la Halle Tony-Garnier

L’humoriste, révélée par ses contes devenus sketches, signe un spectacle XXL, porté par l’énergie accumulée au fil de ses chroniques et de son succès médiatique.

Nommée au Molière de l’humour 2024, elle célèbre dans ce nouveau show jubilatoire la transformation de son quotidien, les fous rires et l’envie de vivre intensément, avec une fantaisie contagieuse.

Élodie Poux transforme sa métamorphose personnelle en un tourbillon comique : un hymne à la joie, une autodérision assumée et des tutos farfelus pour devenir un papillon capable de virevolter dans le chaos du monde.

Infos

Le Syndrome du Papillon

Le 17 janvier à 20h.

Halle Tony-Garnier, Lyon 7. De 39 à 49 €.