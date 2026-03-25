Le bonheur est dans le stand-up avec Camille Tissot

Ici, rien n’est totalement stabilisé - ni le spectacle, ni l’état psychologique de l’artiste - et c’est précisément le sujet.

Camille Tissot rit de ses angoisses, de la maternité, de la peur de mourir, des couples qui durent et du bonheur qui met mal à l’aise. À coups de mimiques, de personnages familiers et d’autodérision assumée, elle transforme l’anxiété en matière comique. "Heureuse", dit-elle, ça veut en réalité surtout dire fatiguée, mais encore debout, toujours vivant !

Un stand-up sensible et très expressif, où le rire sert moins à masquer les failles qu’à les apprivoiser progressivement.

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Heureuse

Les 27 et 28 mars à 20h30 ou 21h15.

Espace Gerson, Lyon 5. Complet.