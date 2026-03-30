Angie Degrolard à Lyon : bafouille avec panache

Angie Degrolard rend hommage à Pierre Repp, maître du lapsus volontaire et du verbe qui trébuche. L’histoire commence au Conservatoire de Paris, en mars 2020 : devant un jury, Angie choisit de défendre le sketch du "fin diseur". Coup de foudre artistique.

Dans Je Repp, elle ne copie pas, elle se réapproprie. Les mots s’emmêlent, les syllabes dérapent, et le public rit de reconnaître ses propres accrocs. Car qui n’a jamais “lourché la fangue” ? Derrière la virtuosité comique, une tendresse affleure : celle d’une parole fragile, qui assume ses ratés.

Angie Degrolard dépoussière un art ancien avec fraîcheur. Bafouiller devient geste de liberté. Et si l’erreur était, finalement, la plus belle des élégances ?

Infos

Je Repp

Du 1er au 4 avril à 20h30 ou 21h15

Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 18 euros.