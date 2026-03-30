Au Mali, quand les animaux dansent : un théâtre ancestral au Musée des Confluences

Le sogo bò, littéralement "les animaux sortent" en langue bamanan, est une forme de théâtre total mêlant danse, musique, chant et manipulation de masques. Cette tradition est pratiquée par différentes communautés installées le long du fleuve Niger et de son affluent le Bani. Les représentations se déroulent généralement à deux moments de l’année : avant la saison des pluies et au début de la saison froide. Dans ces fêtes collectives, les masques d’animaux et les jirimaaninw, petites figures en bois articulées, incarnent des mythes, des récits du quotidien ou des situations contemporaines.

L’exposition temporaire du Musée des Confluences restitue l’atmosphère de ces célébrations villageoises à travers 110 objets, des dispositifs audiovisuels et des installations immersives. Les visiteurs découvrent une véritable place de village, animée de chants et de percussions, où les masques entrent en scène comme dans les cérémonies traditionnelles. Les saynètes alternent avec des séquences dansées et musicales auxquelles participent souvent les habitants eux-mêmes, rappelant la dimension collective et participative de ce théâtre populaire.

Au cœur du parcours, plusieurs masques emblématiques révèlent la richesse symbolique du sogo bò : antilopes, poissons, lions ou oiseaux sacrés prennent forme dans le bois peint et les tissus. Chaque figure possède son caractère, son rythme et sa gestuelle propre. Leur sens ne se révèle pleinement que dans le mouvement, lorsque le porteur disparaît sous le costume et laisse place à la présence du personnage.

La tradition s’appuie également sur une organisation sociale spécifique. Dans les villages, les jeunes hommes se regroupent en associations d’âge appelées tònw, qui assurent l’entraide communautaire et l’organisation des festivités. Les garçons apprennent lors de veillées secrètes à manipuler les masques et à danser, tandis que les jeunes filles transmettent les chants qui accompagnent les apparitions. Ensemble, ces pratiques participent à la cohésion sociale et à la transmission d’une mémoire collective.

Le fleuve Niger joue lui aussi un rôle central dans ces manifestations. Certaines représentations se déroulent directement sur l’eau : des pirogues chargées de masques naviguent le long des rives, formant une procession spectaculaire accompagnée de tambours et de chants. Ces scènes rappellent combien le fleuve est, pour les populations riveraines, une source de vie et un élément structurant de la culture locale.

Si le sogo bò demeure un patrimoine vivant, il se trouve aujourd’hui fragilisé par les tensions politiques, économiques et sécuritaires que traverse le Mali. Inscrite depuis 2014 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, cette tradition continue pourtant d’évoluer grâce à des festivals et à des initiatives locales qui lui offrent de nouveaux espaces d’expression.

En réunissant masques, marionnettes et archives, le musée lyonnais ne se contente pas de présenter des objets : il restitue l’énergie d’un art collectif où théâtre, musique et danse se confondent. Une invitation à découvrir un patrimoine spectaculaire, où l’animal devient personnage et où la scène appartient à tout un village.

Infos

Du 3 avril au 7 février 2027

Musée des Confluences, Lyon 2. De 0 à 12 euros.