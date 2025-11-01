Iliona au Radiant : une jeune artiste qui fait mouche

Originaire de Bruxelles, Iliona fait respirer la pop-francophone de fraîcheur et d’émotion. Née le 7 juillet 2000, elle est autrice-compositrice-interprète ainsi que productrice, de plus en plus présente dans le paysage musical belge et francophone.

Elle commence à écrire ses premiers textes à l’âge de 15 ans et crée sa chaîne Youtube un an plus tard. Sa ballade Moins joli attire particulièrement l’attention et affirme déjà le style musical unique de la chanteuse.

Son premier EP, Tristesse, sorti le 5 février 2021, compile huit titres où elle décline ses doutes, ses amours suspendus et ses souvenirs en volutes presque chuchotés. L’ensemble impose une atmosphère à la fois douce et marquée, preuve que derrière le minimalisme se cache une écriture forte.

Sur scène, Iliona tourne ses émotions en musique avec une authenticité rare : peu d’artifices, mais un univers visuel et sonore soigné, des arrangements intimistes qui rendent chaque mot audible comme un confident. Pour son concert à venir, attendez-vous à être emporté dans l’univers feutré d’une jeune artiste qui fait mouche, à la croisée de la chanson française et de la pop contemporaine.

Que vous soyez déjà séduit par Moins joli ou que vous découvriez Iliona pour la première fois, ce rendez-vous promet d’être l’un de ces moments où la musique se glisse doucement sous la peau... et reste.

Infos

Le 5 novembre à 20h.

Radiant-Bellevue, Caluire. 29 €.