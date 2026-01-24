Calogero à la Bourse du Travail : le retour à l’essentiel

Loin des grandes tournées d’arénas et des dispositifs spectaculaires, le chanteur retrouve l’intimité des salles pour un rendez-vous rare, pensé comme une parenthèse personnelle. À la Bourse du Travail, il propose un voyage rétrospectif à travers une carrière devenue incontournable dans le paysage de la chanson française.

Ce retour au format théâtre permet à Calogero de revisiter son répertoire sous un jour nouveau. Morceaux choisis, titres emblématiques et versions inédites composent un programme où l’émotion prime sur l’effet. L’artiste, reconnu pour son sens aigu de la mélodie et son écriture accessible sans être lisse, se livre ici avec retenue, privilégiant la proximité et la nuance. Les chansons prennent le temps de respirer, révélant leur architecture intime et leur charge autobiographique.

Après des années marquées par des succès populaires et des tournées d’envergure, cette série de concerts sonne comme un recentrage. Une manière pour Calogero de renouer avec ce qui fonde son lien au public : la sincérité du chant, la force du texte, et cette capacité à raconter des fragments de vie dans lesquels chacun peut se reconnaître.

Un moment suspendu, rare, où l’artiste se dévoile sans artifice, porté par l’écoute attentive d’une salle redevenue écrin.

Infos

Du 28 au 31 janvier à 20h. Bourse du Travail, Lyon 3. De 34 à 80 €.