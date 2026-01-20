Nawell Madani à Lyon : elle cause pas, elle kick

Entre réalisations pour Netflix, rôles au cinéma, un détour en Mongolie, un récent kick polémique sur les Champs-Élysées et la naissance de sa petite fille Lou, l’humoriste n’a pas chômé. À 44 ans, celle qui se définit comme "belge, rebeu et musulmane 2.0", fait le bilan sans détour.

Dans Nawell Tout Court, elle évoque son lifting, une embrouille improbable avec la chanteuse Rihanna aux Oscars, son Rendez-vous en terre inconnue ou encore son parcours chaotique vers la maternité.

Un retour cash, direct, où Nawell Madani frappe (virtuellement) là où ça pique et là où ça fait rire.

Infos

Nawell Tout Court

Le 22 janvier à 20h30.

Bourse du Travail, Lyon 3.

De 39 à 49 €.