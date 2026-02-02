DJ Kore, quand le Raï’N’B redevient une fête à la LDLC Arena

Ce moment a un nom : Raï’N’B. Et s’il appartient aux années 2000, DJ Kore s’emploie aujourd’hui à le faire revivre, sans nostalgie figée, mais avec l’énergie d’une transmission.

Après un Olympia incandescent, DJ Kore poursuit la tournée Raï’N’B Fever, véritable machine à souvenirs partagés. Figure centrale de cette hybridation musicale, il a été l’un des premiers à faire dialoguer les scènes urbaines françaises et les influences nord-africaines, contribuant à installer le Raï’N’B comme un style à part entière. À l’époque, les compilations Raï’N’B Fever ont marqué toute une génération, imposant une bande-son où se croisaient tubes populaires et nouveaux récits identitaires.

Sur scène, le projet prend une autre dimension. Plus qu’un DJ set, le concert fonctionne comme une grande fête collective, transgénérationnelle, où les morceaux d’hier croisent ceux d’aujourd’hui. Les refrains connus déclenchent une reconnaissance immédiate, tandis que les invités annoncés comme "légendaires" viennent rappeler l’ampleur de cette aventure musicale. L’art du mélange, cher à Kore, reste le moteur : faire dialoguer les publics autant que les styles.

À la LDLC Arena, ce Raï’N’B Fever promet moins un retour en arrière qu’un moment suspendu, où les mémoires circulent librement. Une soirée où la danse devient un langage commun, et où un style que l’on croyait disparu retrouve, le temps d’un concert, toute sa puissance fédératrice.

Infos

Le 4 février à 20h.

LDLC Arena, Décines.

De 40 à 80 euros