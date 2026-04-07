Tame Impala à Lyon : Kevin Parker, architecte du vertige psyché, en concert événement

Depuis l’immense succès critique et public de Lonerism (2012) et Currents (2015), Kevin Parker a façonné un univers sonore unique, mariant rock psyché, pop électronique et rythmes dansants, un style que l’on retrouve partout, des playlists indie aux clubs les plus pointus.

Avec Deadbeat, son cinquième album paru en octobre 2025 après une pause de cinq ans, Tame Impala explore de nouvelles sonorités inspirées de la culture bush doof australienne et de la scène rave locale, créant une musique à la fois immersive et organique. Le disque a été porté par plusieurs singles marquants : End of Summer, récompensé aux Grammy Awards 2026 dans la catégorie Best Dance/Electronic Recording, et Loser ou Dracula, ce dernier remixé récemment avec la star de K-pop JENNIE, collaboration qui a élargi encore l’audience du projet.

En concert, Tame Impala transforme chaque performance en voyage : les textures psychédéliques se fondent dans des grooves électroniques hypnotiques, et la voix délicate de Kevin Parker flotte au-dessus d’ondes sonores kaléidoscopiques. Attendu sur scène à Lyon comme sur d’autres grandes salles européennes, le groupe promet une expérience immersive, à mi-chemin entre introspection et transe collective, où les moments contemplatifs cèdent la place à des poussées euphorisantes.

Au cœur de ce projet singulier, Tame Impala demeure l’artisan de son univers : auteur, producteur et mixeur de ses propres œuvres, il orchestre une pop en constante évolution, capable de surprendre tout en restant irrésistiblement captivante

Infos

Le 10 avril à 20h

LDLC Arena, Décines. Complet