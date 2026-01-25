Théâtre

Le repas des gens au Radiant: au zoo

François Cervantes a imaginé un dispositif aussi simple que bouleversant.

Un couple qui n’a jamais mis les pieds au théâtre, se retrouve invité à dîner... sur scène, face au public. Robert et sa femme, d’abord intimidés, découvrent peu à peu la joie d’être là, guidés par la surprise, la parole et, évidemment, un bon verre de vin.

À travers leurs yeux, Cervantes retrouve l’essence même du théâtre : avant la scénographie, avant la mise en scène sophistiquée, avant même l’écriture élaborée, une personne s’adresse à d’autres, ici et maintenant.  Ces deux personnages venus “d’à côté”, d’un quartier voisin, rappellent que l’autre est toujours un ailleurs, et que la communauté se construit par des liens fragiles mais essentiels.

Un hommage délicat à l'hospitalité.

Le repas des gens
Les 27 et 28 janvier à 20h30.
Le Radiant, Caluire. De 19 à 38 €.

