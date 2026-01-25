Le repas des gens au Radiant: au zoo

Un couple qui n’a jamais mis les pieds au théâtre, se retrouve invité à dîner... sur scène, face au public. Robert et sa femme, d’abord intimidés, découvrent peu à peu la joie d’être là, guidés par la surprise, la parole et, évidemment, un bon verre de vin.

À travers leurs yeux, Cervantes retrouve l’essence même du théâtre : avant la scénographie, avant la mise en scène sophistiquée, avant même l’écriture élaborée, une personne s’adresse à d’autres, ici et maintenant. Ces deux personnages venus “d’à côté”, d’un quartier voisin, rappellent que l’autre est toujours un ailleurs, et que la communauté se construit par des liens fragiles mais essentiels.

Un hommage délicat à l'hospitalité.

Infos

Le repas des gens

Les 27 et 28 janvier à 20h30.

Le Radiant, Caluire. De 19 à 38 €.