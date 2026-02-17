Paul Taylor au Radiant : un croissant au rosbeef

Expat britannique installé à Paris depuis plus de quinze ans, le stand-upper ausculte avec jubilation les tics hexagonaux, les malentendus linguistiques et les chocs culturels.

Après le succès de #FRANGLAIS, So British (ou presque) et Bisoubye, Taylor revient avec un spectacle intégralement en anglais (pour public averti, donc). Anecdotes d’expatrié, autodérision bien sentie et sens aigu de l’observation : le rire fuse, parfois tendre, parfois vachard.

Un regard étranger devenu familier, qui transforme les clichés franco-britanniques en terrain de jeu comique redoutablement efficace, vivifiant et plein d’esprit.

Hold onto your berets, indeed.

Infos

Fuck me I'm french

Le 20 février à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire.

De 29 à 39 euros.