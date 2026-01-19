Humour

Anthony Kavanagh : shot de bonne humeur au Radiant

Après cinq ans d’absence, Anthony Kavanagh remonte sur scène avec Happy, un one-man-show débordant d’énergie où l’humoriste québécois partage "tout ce qui le rend heureux".

Formé à la programmation neurolinguistique durant le confinement, il s’inspire des comportements à succès de ceux qui ont réussi leur vie pour rappeler, avec humour, que le bonheur est en nous.

Entre confidences, anecdotes et sens du show, il retrouve son public comme un vieux pote, heureux de renouer avec cette relation de plus de 20 ans avec le Vieux Continent.

Happy donne aussi matière à réfléchir, ce qui le distingue d’un stand-up purement comique. Et une question résonne durant le spectacle : êtes-vous heureux ?

La réponse devrait s’afficher sur les visages à la sortie.

Infos

Happy
Le 21 janvier à 20h30.
Le Radiant, Caluire.
De 38 à 40 €.

