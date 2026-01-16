La culture pop sublimée par le violon d'Esther Abrami au Radiant

Formée au Royal College of Music de Londres et titulaire d’un master du Royal Birmingham Conservatoire, la violoniste d’origine aix-en-provençale a su, grâce à sa virtuosité et à sa présence sur les réseaux sociaux, renouveler le visage du violoniste classique dans l’esprit d’une génération.

Son album Cinéma, paru en septembre 2023 chez Sony Classical, est un manifeste de cette modernité : une collection ambitieuse d’arrangements pour violon et orchestre de musiques de films et de séries, de Naruto à The Witcher, de Les Choristes à The Hunger Games, mais aussi de compositions originales signées par des lauréats d’Oscars. Porté par l’Orchestre philharmonique de la Ville de Prague sous la direction de Ben Palmer, Cinéma mêle émotion pop, élégance classique et énergie narrative, offrant un pont entre les genres et les générations.

Esther Abrami n’est pas seulement une soliste : elle est une créatrice de ponts. Sa présence massive sur TikTok et Instagram, où elle partage pratique, anecdotes et explorations musicales à plus d’un million d’abonnés, a fait d’elle une ambassadrice de la musique classique auprès d’un public élargi, souvent peu familier de ce répertoire.

Sur scène, Cinéma devient une expérience immersive : violon au centre, orchestre orchestrant les univers sonores des grands films, et une interprète qui unit rigueur technique et sensibilité communicative. Entre héritage symphonique et émotion cinématographique, ce concert promet d’embrasser à la fois la virtuosité et la liberté d’une artiste en pleine ascension.

Infos

Le 19 janvier à 20h. Le Radiant, Caluire. 38 euros.