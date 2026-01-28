Blandine Lehout au Radiant : Bouton pause

Sur scène comme sur ses réseaux sociaux, elle revendique haut et fort l’image d’une femme et d’une jeune maman imparfaite et s’empare des injonctions du quotidien pour mieux les exploser, loin des filtres et des vies idéales que vendent les influenceurs.

Dotée d’un talent rare pour l’improvisation, Blandine Lehout embarque le public dans un stand-up au rythme effréné, où son naturel n’empêche en rien une écriture ciselée. Vie de couple chaotique, nuits écourtées, enfants pas toujours “Instagrammables”, nostalgie de la vie d’avant ou pulsions contre les donneurs de leçons...

Un spectacle décomplexant où rien n’échappe à sa lucidité mordante.

Infos

La vie de ta mère

Le 31 janvier à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire.

De 30 à 34 €.